Лондон, 24 февраля. Некоторые западные кредитные организации стали блокировать оформление аккредитивов для покупателей российской нефти, пишет агентство Reuters.

Банки Запада выдали отказ по предоставлению кредитной линии как минимум трем крупным нефтяным компаниям, которые намеревались купить отечественную нефть. Представители финансовых компаний объяснили это неопределенностью рынка в связи с военной операцией России на Украине.

«Банки не хотят открывать аккредитивы для покупателей с целью получения теми кредитов в нынешних условиях», — рассказал информированный анонимный источник.

Аналитики говорят, что банковские аккредитивы являются стандартной практикой при осуществлении торговых транзакций. Благодаря им появляется гарантия полной и своевременной оплаты.

Ключевые покупатели нефти Российской Федерации — мощные нефтекорпорации Запада, вроде TotalEnergies, Equinor, Chevron, ExxonMobil, BP и Shell. Однако источники Reuters не сказали, про какие банки идет речь.

Отставной полковник американской армии Даг МакГрегор заявил, что властям Соединенных Штатов Америки необходимо признать и принять российскую позицию относительно нынешнего украинского кризиса.