Триполи, 24 февраля. Глава МИД нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш озвучила свою позицию по решениям России относительно статуса ЛДНР.

Чиновница призвала Россию воздержаться от проведения военной операции, а также вывести войска с территории Крыма. ПНЕ отказалось признавать независимость ЛНР и ДНР и выступило против присутствия «ЧВК Вагнера» в Ливии и на Украине. Соответствующие публикации появились в социальных сетях.

Пользователи с негативом встретили заявление чиновницы. Они напомнили ей о присутствии в стране сирийских наемников, переброшенных в Ливию Турцией.

«Сначала выведи чадские силы и шпионов соседних государств, а потом уже осуждай, что хочешь», — написал один из пользователей.

«Сначала сирийцам скажите выйти, а потом уже про другое говорите», — добавил другой местный житель.

Правительство национального единства во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой лишилось полномочий 24 декабря после срыва общенациональных президентских и парламентских выборов. 10 февраля Палата представителей в ходе голосования избрала новым премьер-министром Фатхи Башагу. До 25 февраля он должен представить парламенту состав нового правительства Ливии.

«А чего она тогда не осуждает агрессию 40 стран против Ливии в 2011? Разве Ливия не суверенная страна?», — напомнил Мангуш пользователь Сети.

«А турки и сирийцы развлекаются [в Западном регионе. — Прим. Ред.]», — добавил еще один пользователь в ответ на публикацию главы МИД ПНЕ.

«Отключите Наджле интернет, а не то будут проблемы», — говорится в сообщении.

Негативных комментариев накопилось так много, что в скором времени после публикации заявлений Мангуш внешнеполитическое ведомство ПНЕ вынужденно отключило возможность комментировать записи.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал раболепием перед Западом заявление Мангуш о решении России по ЛДНР. По его словам, речь, связанной с США чиновницы, вызывает только смех.

«Более ничтожного и бессмысленного заявления невозможно было придумать, и оно вызывает только смех. Никто не спрашивал правительство коррупционера Дбейбы, и этим мнением можно подтереться. Срок полномочий ПНЕ давно истек. Сегодня группировка Дбейбы из последних сил занимается разворовыванием ресурсов Ливии и ограблением народа, но это скоро закончится», — написал он у себя в Telagram-канале.

Шугалей сравнил ПНЕ с нынешним руководством Украины. Он подчеркнул, что их связывает безудержная коррупция и раболепие перед западными кукловодами, и ненависть народа, жизнь которого они не хотят улучшать.