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Ливийцы осудили заявления главы МИД ПНЕ Мангуш о действиях России в ЛНДР

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 19:52
Весь мир
Ливийцы осудили заявления главы МИД ПНЕ Мангуш о действиях России в ЛНДР
wikipedia.org  /  hakeem.gadi / GFDL 1.2

Триполи, 24 февраля. Глава МИД нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш озвучила свою позицию по решениям России относительно статуса ЛДНР.

Чиновница призвала Россию воздержаться от проведения военной операции, а также вывести войска с территории Крыма. ПНЕ отказалось признавать независимость ЛНР и ДНР и выступило против присутствия «ЧВК Вагнера» в Ливии и на Украине. Соответствующие публикации появились в социальных сетях.

Пользователи с негативом встретили заявление чиновницы. Они напомнили ей о присутствии в стране сирийских наемников, переброшенных в Ливию Турцией.

Ливийцы осудили заявления главы МИД ПНЕ Мангуш о действиях России в ЛНДР

 

«Сначала выведи чадские силы и шпионов соседних государств, а потом уже осуждай, что хочешь», — написал один из пользователей.

Ливийцы осудили заявления главы МИД ПНЕ Мангуш о действиях России в ЛНДР

 

«Сначала сирийцам скажите выйти, а потом уже про другое говорите», — добавил другой местный житель.

Правительство национального единства во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой лишилось полномочий 24 декабря после срыва общенациональных президентских и парламентских выборов. 10 февраля Палата представителей в ходе голосования избрала новым премьер-министром Фатхи Башагу. До 25 февраля он должен представить парламенту состав нового правительства Ливии.

Ливийцы осудили заявления главы МИД ПНЕ Мангуш о действиях России в ЛНДР

«А чего она тогда не осуждает агрессию 40 стран против Ливии в 2011? Разве Ливия не суверенная страна?», — напомнил Мангуш пользователь Сети.

Ливийцы осудили заявления главы МИД ПНЕ Мангуш о действиях России в ЛНДР

«А турки и сирийцы развлекаются [в Западном регионе. — Прим. Ред.]», — добавил еще один пользователь в ответ на публикацию главы МИД ПНЕ.

Ливийцы осудили заявления главы МИД ПНЕ Мангуш о действиях России в ЛНДР

«Отключите Наджле интернет, а не то будут проблемы», — говорится в сообщении.

Негативных комментариев накопилось так много, что в скором времени после публикации заявлений Мангуш внешнеполитическое ведомство ПНЕ вынужденно отключило возможность комментировать записи.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал раболепием перед Западом заявление Мангуш о решении России по ЛДНР. По его словам, речь, связанной с США чиновницы, вызывает только смех.

«Более ничтожного и бессмысленного заявления невозможно было придумать, и оно вызывает только смех. Никто не спрашивал правительство коррупционера Дбейбы, и этим мнением можно подтереться. Срок полномочий ПНЕ давно истек. Сегодня группировка Дбейбы из последних сил занимается разворовыванием ресурсов Ливии и ограблением народа, но это скоро закончится», — написал он у себя в Telagram-канале.

Шугалей сравнил ПНЕ с нынешним руководством Украины. Он подчеркнул, что их связывает безудержная коррупция и раболепие перед западными кукловодами, и ненависть народа, жизнь которого они не хотят улучшать.

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россия украина ливия пне мангуш
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