РЖД запустила дополнительные поезда для вывоза туристов из южных регионов России

Москва, 24 февраля. Компания РЖД официально запустила дополнительные поезда. Они отправятся из Адлера, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска, Белгорода и Анапы в Москву, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что всего было организовано более 3,6 тысячи дополнительных мест, еще пять тысяч мест планируют организовать в пятницу. Как заявили представители компании, билеты уже появились в продаже, их стоимость была зафиксирована. Это позволит избежать влияния роста спроса на стоимость проезда, заявили в РЖД.

Как сообщалось ранее, Россия откроет новые воздушные коридоры для авиаперелетов за рубеж. Об этом заявили представители Ростуризма. Время полета по каждому из направлений увеличится от 40 до 90 минут.