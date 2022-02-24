Главным поводом для начала военной операции России на Украине послужили слова президента Владимира Зеленского о возможном возрождении ядерного потенциала страны. Тем самым он перешел красную черту, заявил ФАН военный аналитик Евгений Крутиков.

«Военная операция России на Украине была вполне ожидаемой, особенно после заявления президента Владимира Зеленского на мюнхенской конференции о желании Киева вновь обладать ядерным оружием. Это была своеобразная красная черта, которую перешли украинские власти, — заявил ФАН военный эксперт Евгений Крутиков. — До этого еще можно было говорить о каких-то вариантах дипломатического разрешения конфликта в Донбассе, но заявление украинского президента стало точкой невозврата в мирном урегулировании».

По словам аналитика, сейчас военная операция России развивается вполне успешно.

«Речь идет о тотальном уничтожении тыловой военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Разрушены авиабазы, военные склады, база БПЛА, узлы связи, инфраструктура украинских ВМС и т. д. Точечные ракетные удары были нанесены и по военной инфраструктуре на Западной Украине, — говорит аналитик. — Я думаю, среди целей нашей армии нет захвата крупных украинских городов, массовых разрушений, человеческих жертв и т. д. Никто не планирует тотальную войну или тем более оккупацию соседней страны. Мне кажется, главная цель России — сначала лишить Украину остатков военной мощи, а потом уже начать переговоры с ней».

Федеральное агентство новостей /

По мнению Евгения Крутикова, Москва также намерена установить контроль над теми регионами страны, в которых подавляющее большинство настроено пророссийски и говорит на русском языке.

«Судя по оперативной информации, Харьков уже окружен российскими военными. В Херсонской области войска РФ заняли Каховку, вышли к Днепру и взяли под контроль местную ГЭС. Помимо Луганской и Донецкой областей, Россия наверняка намерена взять под контроль Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области. Но главный смысл даже не в этом. России необходимо военным путем полностью лишить украинскую армию способности к военному сопротивлению, после чего начать переговоры о смене власти в этой стране. То есть сначала у Украины не станет боеспособной армии, а потом начнутся переговоры о возвращении ситуации в мирное русло, но на условиях России», — заключил Крутиков.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «военная операция на Украине имеет свои цели, они должны быть достигнуты».

«Сроки операции России на Украине определит президент, они определяются результативностью и целесообразностью, — сообщил Песков. — Целями военной операции РФ являются демилитаризация и денацификация Украины».

Он также допустил возможность прямых переговоров между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.