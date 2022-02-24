Глава партии Vatan Перинчек назвал действия России на Украине ударом «по угрозе США»

Анкара, 24 февраля. Действия России на Украине могу принести мир и стабильность в Черное море и оказать противодействие влиянию США, начавшим военную экспансию в регионе. Об этом заявил глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

Глава партии Vatan и главный сторонник союза с Россией и Китаем в Турции Догу Перинчек в четверг высказался по поводу начала операции ВС РФ на Украине. Он сравнил действия России с Карабахской страной и отметил, что Москва в конечном итоге принесет в Черное море порядок.

«Да, это военная операция, но оружие, которым сейчас пользуется Россия. Это оружие, которое приносит мир и спокойствие», — заявил политик.

Перинчек выразил надежду на то, что Москва принесет в Восточное Средиземноморье мир и теснит оттуда США и НАТО, которая уже представляет угрозу для Турции.

Тем временем президент Турции Эрдоган организовал заседание Совета безопасности. По информации СМИ, заседание Совбеза посвящено напряженной ситуации на территории Украины.

Днем ранее он провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которых выразил несогласие с позицией Москвы по поводу признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил «Царьград».