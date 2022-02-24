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Первый день спецоперации РФ: как разворачивались события на Украине
Политика
Первый день спецоперации РФ: как разворачивались события на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Утром 24 февраля, в 05:30 по Москве, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Как отметил глава государства, ее целью является защита проживающих там граждан. Путин также подчеркнул, что захват страны в планы российских вооруженных сил не входит.

Вместе с тем Народная милиция Донецкой и Луганской народных республик выступила против военных сил Украины по линии фронта Донбасса. Вооруженные силы РФ нанесли удары только по военным объектам украинского государства. ВСУ было предложено сложить оружие.

Той же ночью сначала было ограничено, а потом и вовсе закрыто воздушное пространство Украины. Аэропорты приостановили свою работу в 12 городах России: Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Ставрополе, Симферополе и других.

Спустя несколько часов президентом Украины Владимиром Зеленским было принято решение о введении на территории страны военного положения. Он также попросил о поддержке президента США Джо Байдена.

В районе 10 часов утра от представителей ЛНР поступила информация, что ими был взят контроль над городом Счастье и поселком городского типа Станица Луганская. В это же время из-за обстрела с украинской стороны погиб мирный житель Горловки, пять человек пострадали.

Первый день спецоперации РФ: как разворачивались события на Украине
Федеральное агентство новостей /

В ходе военной операции представители Вооруженных сил Украины массово покидают свои посты, оставляют оружие, часть из них переходят на сторону ЛНР. Позднее стало известно, что украинские военнослужащие запросили гуманитарные коридоры. Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился, чтобы российские солдаты относились с уважением к военным Украины.

Позднее огнем был охвачен 72-й центр информационно-психологических операций, который вел крупную атаку на Россию.

В 12:24 Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. МИД РФ, комментируя произошедшее, обратило внимание на то, что такое развитие событий стало логическим завершением политики Украины, направленной против России.

Первый день спецоперации РФ: как разворачивались события на Украине

«Начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины», — добавили в ведомстве.

В свою очередь в НАТО действия России по защите Донбасса расценили как угрозу Североатлантическому альянсу.

В результате атак Народной милиции ЛНР были поражены 74 военных объекта Украины (11 аэродромов ВВС, три командных пункта, база ВМС, 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1»), боевой вертолет, два танка, четыре БМП. Ранее были уничтожены два фронтовых бомбардировщика Су-24, четыре беспилотника (БПЛА) Bayraktar TB2 и один БПЛА типа «Летающее крыло». Информацию в Москву передал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В то же время российские пограничники сообщили о ракетном обстреле со стороны ВСУ российских судов в Азовском море. Позже мэр украинского Геническа сообщил, что город занят Российской армией.

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