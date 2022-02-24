Зеленский потребовал от Евросоюза ввести режим бесполетной зоны над Украиной

Киев, 24 февраля. Евросоюз должен ввести режим бесполетной зоны над Украиной. Такое требование коалиции предъявил президент страны Владимир Зеленский.

Требование главы государства связано с напряженной ситуацией в Донбассе. Еще утром Зеленский написал в Twitter о необходимости закрыть воздушное пространство.

Такие меры Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали c Эммануэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов, чтобы остановить "агрессора"», — говорится в сообщении Зеленского.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц переговорил с Владимиром Зеленским. Он выразил Киеву солидарность на фоне ситуации вокруг Украины.