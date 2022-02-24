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Зеленский потребовал от Евросоюза ввести режим бесполетной зоны над Украиной

Политика
Зеленский потребовал от Евросоюза ввести режим бесполетной зоны над Украиной
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 24 февраля. Евросоюз должен ввести режим бесполетной зоны над Украиной. Такое требование коалиции предъявил президент страны Владимир Зеленский.

Требование главы государства связано с напряженной ситуацией в Донбассе. Еще утром Зеленский написал в Twitter о необходимости закрыть воздушное пространство.

Такие меры Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали c Эммануэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов, чтобы остановить "агрессора"», — говорится в сообщении Зеленского.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц переговорил с Владимиром Зеленским. Он выразил Киеву солидарность на фоне ситуации вокруг Украины.

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Все новости / Политика / Зеленский потребовал от Евросоюза ввести режим бесполетной зоны над Украиной
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