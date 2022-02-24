Футбольные сборные Польши, Чехии и Швеции отказываются играть «стыки» к ЧМ-2022 в России

Варшава, 24 февраля. Федерации футбола Польши, Чехии и Швеции готовят совместное заявление об отказе играть стыковые матчи за право выхода в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в Катаре зимой 2022 года, на территории России.

Представители федераций в ближайшее время сделают совместное официальное заявление о проведении стыковых игр на нейтральном поле. Об этом сообщает польское издание Przeglad Sportowy. В ближайшее время УЕФА соберет внеочередное заседание, на котором будет принято решение о месте проведения стыковых матчей с участием сборных России, Чехии, Швеции и Польши.

Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает возможность отстранения российских клубов от участия в Еврокубках. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в пятницу 25 февраля.