«Не было выбора»: Стариков назвал военную спецоперацию России вскрытием «гнойника»

У России просто не было другого выхода, как вскрыть «гнойник» и обеспечить безопасность Донецкой и Луганской народным республикам. Такое мнение в беседе с ФАН озвучил лидер движения «Патриоты Великого Отечества», историк, писатель, публицист Николай Стариков.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Ранее за помощью к лидеру российского государства обратились главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Президент России объяснил проведение специальной военной операции в связи уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с народными республиками Донбасса.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — заявил Путин в обращении к нации.

Публицист Николай Стариков назвал военную спецоперацию России вскрытием «гнойника». По его словам, Москва просто не могла поступить иначе, поэтому сейчас идет операция по принуждению к миру.

«Обстановка сложная. Информация меняется каждую минуту. Из того, что сказал президент, а также то, что мы видели все последние годы, другого выбора у России не было. Нужно отдать должное мужеству нашего президента, который решился вскрыть весть этот «гнойник». Сейчас проходит спецоперация по принуждению к миру, которая заодно будет операцией по демилитаризации и денацификации Украины», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также Николай Стариков добавил, что Россия долгие годы предлагала мирно разрешить вопросы как Украине, так и западным странам, то так и не была услышана.

«Все предложения России решить это как-то иначе не были услышаны ни в Киеве, ни в западных столицах. Никакой перспективы мирного решения проблем Донбасса никакой перспективы того, что Украина перестанет быть все более серьезной угрозой для безопасности России, у Кремля нет. В этой ситуации ничего не оставалось, как то, что сегодня реализуется», — резюмировал собеседник ФАН.

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что решение о принуждении Украины к миру было вынужденным, и отмечает, что Россия не враг украинскому народу.