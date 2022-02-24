МИД РФ: Москва отреагирует на санкции Евросоюза «жесткими ответными мерами»

Москва, 24 февраля. Москва примет жесткие меры в ответ на ограничения со стороны Евросоюза. Об этом заявили в российском МИД.

Представители внешнеполитического ведомства России подчеркнули, что в ЕС прибегнули к санкциям вместо всестороннего анализа и осмысления произошедшей ситуации на территории ЛДНР. По мнению российской стороны, ограничения направлены против международных норм и с целью «покрывательства ультранационалистического украинского режима».

«Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры», — говорится в официальном заявлении МИД России.

Разработанный ЕС пакет антироссийских санкций вступил в силу на фоне признания Москвой суверенитета ЛНР и ДНР. В «черный список» попали и российские дипломаты.