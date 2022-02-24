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Зеленский заявил о предложении Украины вернуться на путь мира

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 18:55
Политика
Зеленский заявил о предложении Украины вернуться на путь мира
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Киев, 24 февраля. Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил глава государства Владимир Зеленский.

Не Украина выбрала «путь войны», подчеркнул Зеленский. Однако государство предлагает вернуться к миру, добавил политик, выступая в рамках видеообращения.

Ранее в разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером президент Украины высказал свои опасения относительно ситуации в государстве. Владимир Зеленский признался, что «не знает, как долго продержится его страна». Беседа представителей украинской и австрийской сторон состоялась 24 февраля.

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