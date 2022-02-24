Зеленский заявил о предложении Украины вернуться на путь мира

Киев, 24 февраля. Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил глава государства Владимир Зеленский.

Не Украина выбрала «путь войны», подчеркнул Зеленский. Однако государство предлагает вернуться к миру, добавил политик, выступая в рамках видеообращения.

Ранее в разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером президент Украины высказал свои опасения относительно ситуации в государстве. Владимир Зеленский признался, что «не знает, как долго продержится его страна». Беседа представителей украинской и австрийской сторон состоялась 24 февраля.