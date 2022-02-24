Корреспондент ФАН сообщил об обстановке на Крымском мосту

Керчь, 24 февраля. Единственная транспортная артерия, соединяющая Республику Крым с материковой частью России, продолжает работать в штатном режиме. Об этом корреспонденту ФАН расскали в пресс-службе УпрДор «Тамань».

Автотранспорт передвигается по Крымскому мосту без каких-либо препятствий. Информация об установке блокпостов не подтвердилась. Специалисты поставили на дороге бетонные блоки в рамках проведения ремонтных работ. Заторов на мосту нет, поток легковых и грузовых автомобилей средний.

Ситуация на Украине недавно резко обострилась из-за начала боевых действий. Киев обстрелял территории Луганской и Донецкой народных республик. Президент России Владимир Путин в свою очередь признал независимость последних и объявил о начале военной спецоперации для помощи Донбассу.