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Корреспондент ФАН сообщил об обстановке на Крымском мосту

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 18:59
Общество
Корреспондент ФАН сообщил об обстановке на Крымском мосту
pixabay.com

Керчь, 24 февраля. Единственная транспортная артерия, соединяющая Республику Крым с материковой частью России, продолжает работать в штатном режиме. Об этом корреспонденту ФАН расскали в пресс-службе УпрДор «Тамань».

Автотранспорт передвигается по Крымскому мосту без каких-либо препятствий. Информация об установке блокпостов не подтвердилась. Специалисты поставили на дороге бетонные блоки в рамках проведения ремонтных работ. Заторов на мосту нет, поток легковых и грузовых автомобилей средний.

Ситуация на Украине недавно резко обострилась из-за начала боевых действий. Киев обстрелял территории Луганской и Донецкой народных республик. Президент России Владимир Путин в свою очередь признал независимость последних и объявил о начале военной спецоперации для помощи Донбассу.

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