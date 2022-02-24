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Известный певец Валерий Меладзе призвал прекратить кризис на Украине

Общество
Известный певец Валерий Меладзе призвал прекратить кризис на Украине
Prt Scr youtube.com  /  Юрий Костин

Москва, 24 февраля. Российские и украинские знаменитости не сумели сдержать эмоции от новостей с Украины. Известные певцы, исполнители и актеры призывают Москву и Киев не допустить начала большой войны.

Обострение ситуации в Донбассе и начало ответной спецоперации ВС РФ на Украине для защиты республик от агрессии Киева обеспокоили не только граждан Украины, но и звезд отечественной и украинской эстрады, пишет «Слово и Дело».

Модель Анастасия Решетова в Instagram рассказала подписчикам, что считает украинцев братским народом, а певица Анастасия Самбурская заявила, что против любой войны. Украинская исполнительница Светлана Лобода выложила в сторис лаконичную надпись на черном фоне «Господи, помоги». Валерий Меладзе опубликовал видеообращение, в котором призвал к миру между Россией и Украиной. Певец попросил политиков сесть за стол переговоров.

«Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык и все способности. Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — отметил артист.

Многие звезды присоединились к стартовавшему в соцсетях флешмобу и стали публиковать в Instagram изображение со сплошным черным фоном, под которым они делятся мнением о происходящем на Украине.

Тем временем в МИД РФ высказались по поводу спецоперации ВС РФ. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что действия Россия в стране направлены на предотвращение глобальной войны.

Тем временем группа военкоров издания RT попала под обстрел во время съемок сюжета о ситуации в Донбассе и нарушениях режима прекращения огня с украинской стороны.

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