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Глава МИД Украины Кулеба не смог попасть на родину из США

Общество
Глава МИД Украины Кулеба не смог попасть на родину из США
Global Look Press  /  Massimo Insabato / Keystone Press Agency

Лондон, 24 февраля. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не смог попасть в родную страну. Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

Глава МИД летел домой из Соединенных Штатов на самолете. Ему пришлось на неопределенное время остаться в одном из европейских городов.

«Могу, например, сказать, что мой министр не мог попасть на Украину. Он летел из Вашингтона и Нью-Йорка, где принимал участие в различных встречах и заседании Совета Безопасности ООН, но не смог попасть на Украину. Сейчас он перемещается наземным транспортом, приземлившись в одном из европейских городов», — рассказал Пристайко.

Киев 24 февраля закрыл воздушное пространство над Украиной из-за рисков авиационной безопасности. Глава государства Владимир Зеленский призвал западных партнеров последовать его примеру, пишет Радио Sputnik.

Решение принято в связи с требованиями Воздушного кодекса Украины и Положения об использования воздушного пространства страны. Россия также отменила авиаперелеты из-за ситуации в Донбассе.

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