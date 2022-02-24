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«Откажитесь от званий и регалий»: Милонов обратился к артистам, которые поддержали киевский режим

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 19:46
Политика
«Откажитесь от званий и регалий»: Милонов обратился к артистам, которые поддержали киевский режим
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Освобождаем родную Украину от «морока нацизма». Так описал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов действия российских военных в украинском государстве. По мнению политика, сегодняшний день навсегда останется в истории и изменит многое во всем мире.  

«Наша страна золотым пером вписала сегодняшний день в историю. Мы освобождаем родную Украину от морока нацизма и ошейника холопства. Наш народ мыслями и духом вместе с нашими воинами, выполняющими свою историческую миссию. Сегодня быть против армии — быть против народа. Народа, у которого годами не заживала рана Донбасса, у которого не заживал шрам одесской трагедии», — заявил Виталий Милонов.

Решение президента РФ Владимира Путина о начале военной операции на Украине сыскало поддержку и понимание в сердцах не каждого гражданина страны. Так, многие селебрити в социальных сетях выставили посты, где осуждают главу государства. Однако, Милонов решительно осудил знаменитостей.

«Откажитесь от званий и регалий»: Милонов обратился к артистам, которые поддержали киевский режим
Федеральное агентство новостей /

«Хочу обратиться к тем деятелям культуры и искусства, которые сегодня взяли на себя роль «пятой колонны». Откажитесь от званий и регалий, которые дал вам наш народ. Будьте последовательны. Пока мы не забрали их у вас в рамках внутренней денацификации», — заключил политик.

Спецоперация России по демилитаризации Донбасса стала закономерным ответом на просьбу ДНР и ЛНР об избавлении ужаса восьмилетней войны. Жители Крыма с пониманием относятся к решению президента РФ Владимира Путина. Они всегда были солидарны с народом Донбасса и с его борьбой против националистов. Об этом в беседе с ФАН рассказал крымский политолог Александр Форманчук.

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Все новости / Политика / «Откажитесь от званий и регалий»: Милонов обратился к артистам, которые поддержали киевский режим
путин донбасс украина милонов военная операция
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