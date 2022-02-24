Ответ будет «сильным и выверенным»: Светов о возможном ответе России на американские санкции

В минувшую среду российское министерство иностранных дел распространило заявление о новых санкциях США. Наибольший интерес в документе представляет информация об ответе Москвы на очередной пакет ограничений, вводимых Вашингтоном. Авторы заявления, в частности, утверждают, что этот ответ будет «сильным и выверенным», а действия Соединенных Штатов обернутся против их же интересов.

«Несмотря на тщетность усилий, которые предпринимаются на протяжении долгих лет с целью помешать развитию экономики РФ, Соединенные Штаты снова рефлекторно берутся за ограничительные меры, которые контрпродуктивны и неэффективны с точки зрения американских интересов», — говорится в документе.

Как именно Россия может ответить на рестрикции своими мыслями с корреспондентом ФАН поделился политолог и журналист Юрий Светов.

«Объем нашей торговли с Соединенными Штатами достаточно невелик и для них некритичен. Однако есть несколько направлений, где мы можем действовать весьма эффективно. Первое — поставки нефти. Если их прекратить, то это может привести к повышению цен на бензин. Второе — поставки титана и титановых сплавов, которые используются в американской промышленности. Часть ответных мер, вероятно, носит секретный характер», — предположил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

В целом же российский МИД уверен, что такие средства, как шантаж и запугивание, в отношении России уже давно стали неэффективными.

«В отношении мировых держав, в первую очередь России и других ключевых международных игроков, это не работает. "Окрикам" из США пусть следуют их сателлиты и клиенты, полностью утратившие самостоятельность», — подчеркнули на Смоленской площади.

В то же время, по словам дипломатов, Россия продолжает оставаться открытой для равноправного диалога, основанного на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Напомним, что на этот раз рестрикционный пакет затрагивает суверенный долг России, Промсвязьбанк, ВЭБ и более 40 их дочерних компаний, а также некоторых россиян.