Швейцария введет санкции против трех банков России

Берн, 24 февраля. Власти Швейцарии введут санкции против трех российских банков. Такое заявление сделало правительство страны.

Кроме того, санкциям швейцарской стороны подвергнется 361 депутат Государственной думы. В их отношении Швейцария намерена ввести ограничения на поездки. Санкции накладывают на фоне сложившейся обстановки на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия ответит на ограничения со стороны Запада. Власти РФ при этом будут исходить из интересов страны в зависимости от ситуации.