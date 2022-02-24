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Facebook необоснованно наложил ограничения на страницу РИА Новости

Общество
Facebook необоснованно наложил ограничения на страницу РИА Новости
pixabay.com

Москва, 24 февраля. Американская компания Meta (Facebook) необоснованно заблокировала страницу РИА Новости, агентство «Россия сегодня» планирует обратиться в Роскомнадзор с просьбой помочь в разрешении ситуации.

Американская транснациональная холдинговая компания, владеющая технологическим конгломератом и расположенная в Менло-Парке, наложила ограничения на страницу российских СМИ. Это не первый случай, когда Facebook блокирует СМИ.

Ранее Facebook заблокировал страницу администрации Горловки в Донецкой области. Причиной блокировки стала публикация о начале эвакуации жителей Горловки в РФ.

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