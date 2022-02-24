Facebook необоснованно наложил ограничения на страницу РИА Новости

Москва, 24 февраля. Американская компания Meta (Facebook) необоснованно заблокировала страницу РИА Новости, агентство «Россия сегодня» планирует обратиться в Роскомнадзор с просьбой помочь в разрешении ситуации.

Американская транснациональная холдинговая компания, владеющая технологическим конгломератом и расположенная в Менло-Парке, наложила ограничения на страницу российских СМИ. Это не первый случай, когда Facebook блокирует СМИ.

Ранее Facebook заблокировал страницу администрации Горловки в Донецкой области. Причиной блокировки стала публикация о начале эвакуации жителей Горловки в РФ.