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Жители Челябинска готовы принять в своих домах беженцев из Донбасса

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 19:55
ФАН-ТВ
Жители Челябинска готовы принять в своих домах беженцев из Донбасса

18 февраля из-за обострения военной обстановки на Донбассе началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию. О готовности принять беженцев заявили десятки регионов. Не исключение и Челябинск: там идет активный сбор гуманитарной помощи, а некоторые жители готовят комнаты в своих домах, чтобы принять бегущих от войны.

«Когда происходят такие события, очень тяжело оставаться безучастным. Люди бегут от войны в никуда — если у нас есть возможность, почему не предложить свою помощь?» — рассказала одна из добровольцев Алена Фадеева.

Семья Елизаветы Лунеговой уже начала обустраивать на втором этаже собственного дома комнату для приезжих. Девушка заявила о готовности всячески помогать беженцам.

«Они не чужие, раз мы их приглашаем, раз мы их зовем, значит, они входят в нашу семью. Соответственно, и суп, и каша, и что вырастет в огороде, — все будет общее», — заверила Елизавета.

Другой житель Челябинска Сергей Казначеев также подготовил все условия для проживания беженцев и разместил заявку с приглашением.

«Это очень тяжело, но это война. И когда они расстаются, эти семьи, мужчины остаются защищать родину. Я считаю, что это правильно, но поэтому и нужно помогать тем, кто остался без защитника», — отметил мужчина.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой Народных Республик, а уже сегодня президент объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции с целью защиты мирного населения

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