Полиция Гаити открыла огонь по демонстрантам, которые требовали повышения зарплат

Порт-о-Пренс, 24 февраля. Полиция Гаити открыла огонь по мирным демонстрантам, требовавшим повышения заработных плат, и застрелила журналиста. Об этом сообщают очевидцы и работники местной больницы.

Более сотни жителей собрались в столице центральноамериканской страны, чтобы потребовать повышения минимальной заработной платы, одобренной в начале недели правительством премьер-министра Ариэля Анри.

Video from today's protests in #Haiti today by workers demanding the minimum wage be raised to 1500HG ($14.59US). This was moments before a demonstrator was shot in the head and five others were arrested by agents of the National Police of Haiti. pic.twitter.com/NDMalpEjCJ — HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) February 23, 2022

В результате происшествия один журналист погиб, еще двое получили пулевые ранения. Полиция открыла огонь по демонстрантам из проезжающей машины.

Профсоюзный лидер Доминик Сент-Элуа отметил, что на манифестациях было спокойно, когда внезапно проехало транспортное средство, из которого начали стрелять представители сил безопасности.

21 февраля Правительство Гаити повысило МРОТ после нескольких недель протестов работников, чей доход не соответствовал растущим ценам на жизнь. Участники демонстраций были в основном представителями швейной промышленности, которая экспортирует готовые изделия розничным торговцам в США. В результате повышения на 37% их зарплаты достигли 7,5 доллара в день — лишь половины той суммы, которую требовали профсоюзы. Недовольство трудящихся привело к продолжению протестов.

Tout en s’engageant à garantir la liberté de manifester, dans le respect de la loi et des valeurs républicaines, le gouvernement rappelle la responsabilité des pouvoirs publics d’assurer l’ordre et la sécurité en vue de rétablir la paix.#Haïti — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) February 23, 2022

Премьер-министр позже осудил «жестокие действия» полиции и обещал защитить мирных демонстрантов.

«Правительство вновь подчеркивает ответственность государственных органов в обеспечении порядка и безопасности», — написал Анри на странице в Twitter.

Национальная полиция не прокомментировала причины насилия со стороны полицейских.

Ассоциация промышленных предприятий Гаити (ADIH) объявила о закрытии текстильных фабрик недалеко от места стрельбы. Группа осудила произошедшее и отметила, что прекращение работ нацелено на «защиту работников».