Полиция Гаити открыла огонь по демонстрантам, которые требовали повышения зарплат

Порт-о-Пренс, 24 февраля. Полиция Гаити открыла огонь по мирным демонстрантам, требовавшим повышения заработных плат, и застрелила журналиста. Об этом сообщают очевидцы и работники местной больницы.

Более сотни жителей собрались в столице центральноамериканской страны, чтобы потребовать повышения минимальной заработной платы, одобренной в начале недели правительством премьер-министра Ариэля Анри.

Video from today's protests in #Haiti today by workers demanding the minimum wage be raised to 1500HG ($14.59US). This was moments before a demonstrator was shot in the head and five others were arrested by agents of the National Police of Haiti. pic.twitter.com/NDMalpEjCJ