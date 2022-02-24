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Лейбл Ивана Дорна расторгает контракты с российскими артистами

Общество
Лейбл Ивана Дорна расторгает контракты с российскими артистами
facebook.com  /  Ivan Dorn

Киев, 24 февраля. Лейбл украинского исполнителя Ивана Дорна Masterskaya объявил, что больше не намерен сотрудничать с музыкантами, у которых «российский паспорт».

Соответствующая информация появилась на официальной странице студии звукозаписи в Instagram. В сообщении говорится, что, помимо российских артистов, под немилость попадают бренды и иные партнеры, находящиеся на территории соседнего с Украиной государства. Также бренд объявил о приостановке проекта «Худсовет», участниками которого должны были стать порядка 400 музыкантов.

«Мы останавливаем и прекращаем сотрудничество с российскими брендами, партнерами и артистами. Да, наши друзья разбросаны по всему миру. Да, у некоторых из них русский паспорт», — говорится в публикации лейбла Masterskaya в соцсети.

Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля сообщил, что у страны нет иного выбора, кроме как согласием ответить на просьбы глав ДНР и ЛНР оказать помощь в защите мирного населения республик от ВСУ. Через несколько часов после этого украинский лидер Владимир Зеленский объявил о расторжении дипотношений с Москвой.

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