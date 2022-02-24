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Ольга Серябкина не может увидеться с ребенком из-за ситуации на Украине

Шоу-бизнес
Ольга Серябкина не может увидеться с ребенком из-за ситуации на Украине
instagram.com  /  @seryabkina

Симферополь, 24 февраля. Бывшая участница поп-группы Serebro Ольга Серябкина сообщила пользователям в Instagram, что после концерта в Крыму не может увидеться со своим ребенком. Она вынуждена добираться в Москву на автомобиле, поскольку в аэропорту Симферополя отменили рейсы.

Исполнительница выступила в Ялте с концертом, приуроченным к 23 февраля. Серябкина спела свои хиты в отеле «Мрия». Артистка поделилась в Stories роликом, показав свой сценический костюм. После концерта она планировала вернуться в Москву, но из-за ситуации на Украине в Крыму отменили авиарейсы.

В российской столице Серябкину ждут сын и любимый муж. В итоге звезда решила ехать домой на машине. Она опубликовала фото из микроавтобуса.

«Сегодня утром проснулись, все рейсы отменены. Очень грустно, что сейчас такая ситуация. Хочется, чтобы все жили в мире и согласии, чтобы не было сложностей, которые сейчас происходят», — заметила артистка.

Ольга Серябкина не может увидеться с ребенком из-за ситуации на Украине
Prt Scr instagram.com / @seryabkina

Серябкина пожаловалась, что ей предстоит длинный путь до Москвы. Экс-солистка Serebro в 2020 году вышла замуж за концертного директора Георгия Начкебию. В ноябре прошлого года у пары родился сын, которого назвали Лукой.

Ранее звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова заявила, что пережила нервный срыв. Артистка справилась с эмоциональным кризисом и стала сильнее.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Серябкина не может увидеться с ребенком из-за ситуации на Украине
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