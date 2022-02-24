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CNN: страны ЕС разделились во мнениях относительно отключения России от SWIFT

Экономика
CNN: страны ЕС разделились во мнениях относительно отключения России от SWIFT
pixabay.com

Брюссель, 24 февраля. Страны Евросоюза разделились во мнениях относительно вопроса о возможности отключения России от межбанковской платежной системы SWIFT. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров.

По данным телеканала, отключение РФ от SWIFT поддерживают Польша и страны Прибалтики. Против такого шага выступили представители Германии, Италии, Венгрии и Кипра.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов киевского режима и сложить оружие. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил о введении в стране военного положения.

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