Netflix снимет еще один фильм по мотивам «Афериста из Tinder»

Москва, 24 февраля. Стриминговый сервис Netflix собирается взять в разработку еще один проект. Он будет создан на основе событий из документального фильма «Аферист из Tinder».

Сервис уже начал переговоры с продюсерами. Кроме того, что будущий проект станет художественным фильмом, пока что больше ничего неизвестно, передает издание Variety со ссылкой на свои источники.

Сюжет документальной ленты «Аферист из Tinder» рассказывает о том, как злоумышленник по имени Шимон Хают знакомился с женщинами из разных стран через мобильное приложение Tinder. Мужчина около месяца входил к ним в доверие и показывал им свою богатую жизнь. После чего он рассказывал жертвам, что ему угрожает опасность и просил перевести ему крупные суммы денег, которые тратил на времяпрепровождение с другими знакомыми.

В 2019 году Шимона Хаюта обвинили в преступлениях, совершенных в Израиле, и назначили ему 15 месяцев колонии за мошенничество. Однако уже через пять месяцев он вышел на свободу за хорошее поведение, стал бизнес-консультантом и продолжил вести Instagram, на который подписались более 200 тысяч человек.