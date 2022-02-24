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Заслуженный пилот РФ Сытник предложил бойкотировать артистов, поддержавших Украину

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 21:51
Политика
Заслуженный пилот РФ Сытник предложил бойкотировать артистов, поддержавших Украину
Федеральное агентство новостей  / 

Заслуженный пилот России Юрий Сытник прокомментировал в разговоре с ФАН решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации по защите Донбасса. Военнослужащий уверен, что артисты, которые не разделяют стремления президента обезопасить российское население от карателей, являются потенциальными изменниками родины.

«Все делается правильно, я бы даже это сделал лет пять назад. Мы можем гордиться своей страной и своим президентом, а всяких Макаревичей и Ахеджаковых надо гнать. Просто надо им сказать: "Вы нам не нужны, вас приглашать и слушать никто не собирается". Всякие эти Бортич и другие. Они вякнули, и российские режиссеры решили найти других артистов. Есть очень много талантливых людей, которых можно пригласить», &mdash объявил бойкот артистам собеседник.

Заслуженный пилот РФ Сытник предложил бойкотировать артистов, поддержавших Украину
Федеральное агентство новостей /

Сытник подчеркивает, что полностью одобряет действия президента. По его мнению, Россия наконец-то дождалась момента, когда может заявить всему миру, что «с нами лучше не связываться».

«Мы давно живем под санкциями. Мы все время живем после своеобразных переворотов, но когда у нас начинает что-то более менее налаживаться, появляется стабильная обстановка, прекращаются внутренние трения, экономика начинает возрождаться. В первую очередь мы сражаемся не только за Донбасс, но и за Россию. Ведь если Украина получит статическое ядерное оружие, то подлет ракет от Харьковской области, где расположены ядерные установки, будет 5 минут лету. Мы не успеем раскрутить даже свои комплексы», — сообщил летчик военной авиации.

Разработанный ЕС пакет антироссийских санкций вступил в силу на фоне признания Москвой суверенитета ЛНР и ДНР. В «черный список» попали и российские дипломаты.

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россия донбасс украина спецоперация
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