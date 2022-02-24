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Житель Джанкоя рассказал о звуках обстрелов, доносившихся со стороны Украины
Общество
Житель Джанкоя рассказал о звуках обстрелов, доносившихся со стороны Украины
Prt Scr youtube.com  /  КРЫМЧАНИН

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в селе под Джанкоем местные жители у своих домов обнаружили воронки от снарядов. К счастью, пострадавших нет, но у некоторых зданий повреждены кровли, выбиты окна.

Как сообщил ФАН житель Джанкоя, с самого раннего утра 24 февраля в приграничных с Украиной городах люди слышали звуки стрельбы, доносившиеся из-за границы.

«С утра обстрелы были на украинской стороне. В 40 км от Чонгара дрожали стекла и посуда в домах», — сообщил он.

Сейчас обстановка в городе спокойная. Это подтверждают как местные жители, так и глава Крыма.

Как сообщил депутат Госдумы России от Крыма Алексей Черняк, находясь в Джанкое, ситуация в приграничном городе стабильная, жизнь идет своим чередом. Кроме того, он призвал всех крымчан отнестись с пониманием к той ситуации, которая сегодня происходит на Украине, а также попросил людей продолжить заниматься своими обычными делами и не поддаваться панике.

В Джанкое работают в штатном режиме кафе, рестораны, магазины, аптеки и другие объекты социальной инфраструктуры, в том числе коммунальные службы и городские автобусы. Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение приостановить образовательную деятельность до понедельника в Джанкое и Джанкойском районе, Красноперекопске и его районе, в Армянском, Черноморском, Ленинском, Раздольненском районах.

Кроме того, как сообщили в ФСБ, через пункт пропуска «Джанкой» в Крыму прибыло как минимум 16 пограничников, которые отказались проходить дальнейшую службу на Украине. Напомним, ранее анонимы сообщили о «минировании» 12 судов в разных частях Крыма.

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украина крым джанкой
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