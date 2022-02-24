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Матч ЧЕ-2023 по регби между Грузией и Россией отложен

Спорт
Матч ЧЕ-2023 по регби между Грузией и Россией отложен
rugbyworldcup.com  /  Пресс-служба Кубка по регби

Тбилиси, 24 февраля. Встреча мужского чемпионата Европы по регби между сборными Грузии и России перенесена.

Пресс-служба Европейской федерации регби (Rugby Europe) сообщила на официальном сайте о переносе матча континентального первенства между Грузией и Россией. Игра должна была состояться в Тбилиси 27 февраля.

«Учитывая текущую ситуацию, а также заботясь о здоровье и безопасности всех игроков и официальных лиц, Rugby Europe приняла решение отложить игру чемпионата Европы между Россией и Грузией, запланированную на 27 февраля в Тбилиси и отменить чемпионат Европы по снежному регби, запланированный на 27-28 февраля в Москве», — отметили в пресс-службе Rugby Europe.

Представители организации подчеркнули, что матч женского чемпионата Европы, в котором Испания примет Россию, не будет отменен. Игра состоится 26 февраля в Мадриде.

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россия грузия регби перенос чемпионат европы
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