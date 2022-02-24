Пора вспомнить, кто мы друг другу. Колонка Владимира Малянова

Как военкор, побывавший на нескольких войнах и даже госпереворотах, не могу не высказаться насчет того, что сейчас происходит вокруг Украины. Тем более, что в последние дни я довольно плотно следил за этой ситуацией и какое-то представление и понимание имею.

Война — это, безусловно, страшно. Но… Война — это когда люди отстаивают каждый метр своей земли, потому что знают за что воюют. А когда пограничники Украины спокойно открывают «вражеской армии» проход, когда основные базы ПВО и флота оказываются покинуты и не оказывают сопротивления, когда армия твоей страны оставляет склады, перекрывает ночью аэропорты к прибытию «гостей» и массово сдается «агрессору» — это явный повод задуматься.

Большинство жителей России, Украины, Республики Беларусь сейчас недоумевают, искренне не понимая, что происходит. Такова уж натура большинства: люди просто хотят спокойно жить и заниматься своими делами, а не вникать в мировое политическое закулисье. Это нам, военкорам и журналистам, приходится во всем этом вариться, а простые люди предпочитают обо всем этом не думать или просто не замечать.

Не замечать, что в 2014 году на волю украинского народа самым натуральным образом наплевали и привели к власти тех, кто несколько лет назад уже этот народ грабил и дурил, а теперь «внезапно» объявился с новыми обещаниями. Типичный сценарий арабской весны. Не замечать, что среди мирных митингующих появляются хлопцы с молотовыми и толпа начинает сходить с ума, почувствовав силу и первую кровь. Не замечать, что реальную власть получили нацгвардия и всякие «Азовы» (запрещен в РФ), которые вместо реальной заботы о населении, начали у этого самого населения отбирать бизнес, магазины, дома, работу, попутно открыто позируя на фото со вскинутыми в нацистском приветствии руками на фоне флагов со свастикой. Не замечать, как язык, на котором разговаривало большинство населения, вдруг стали запрещать и всячески давить, а несогласных наказывать. Не замечать, как меняется повестка в информационном поле вокруг, и вот тебе уже прямо в лоб объясняют с кем теперь дружить, а кого ненавидеть.

Федеральное агентство новостей /

Конечно, были те, кто все это замечал, понимал и не принимал, эти люди сейчас прекрасно осознают, что происходит. Но большинство, увы, всего этого не заметило и сейчас, в спешке и панике, пытается понять, что делать и как реагировать.

Знаете, я искренне люблю Беларусь и Украину, у меня есть друзья и знакомые оттуда, это прекрасные люди с которыми очень легко найти общий язык. Может быть потому, что мы действительно братские народы и через очень многое прошли вместе. Мелкие разногласия были всегда, без них никак. Но... Одно дело, когда именно мелкие разногласия, тут всегда можно договориться и прийти к компромиссу. И совсем другое, когда у руля стоят те, кто дает полную свободу действий и свое покровительство самым настоящим извергам, что кидают «зиги» и с удовольствием стреляют в своих же, гордясь этим. Те, кто отдает приказы стрелять по мирным людям в ДНР и ЛНР только за то, что они не захотели поддерживать воров и откровенных нацистов.

Вы уж извините за местами жесткие выражения, но когда несколько лет назад мы были братьями, а сегодня с обеих сторон хватает неадекватов, с пеной у рта обвиняющих друг друга во всех смертных грехах... Возможно, стоит задуматься, что же пошло не так?

Когда западные «коллеги» рассказывают вам, какая у вас крутая и сильная армия, обещают принять в НАТО и всячески поддержать в борьбе с «соседом-агрессором», годами накручивают, настраивая на войну… Но при этом, постоянно находя десятки отговорок, лишь бы не исполнять обещание про теплое местечко в НАТО. А когда ситуация действительно обостряется — резко вас бросают, оставив с ящиком древних списанных «джавелинов» и, оставаясь в стороне, лишь выражают «озабоченность» да как мантру повторяют, что «не собираются вводить для помощи на территорию вашей страны Силы Альянса»... Может, стоит задуматься и сделать выводы?

Федеральное агентство новостей /

Спасибо тем украинцам, что отказываются воевать за воров и нацистов. Пограничникам, 57-й мотострелковой, тем бойцам ВСУ, что схлестнулись с нацгвардией и многим другим. Вы приносили клятву служить своему народу, а не тем, кто его предал, и эту клятву вы сдержали. Благодаря вам — жертв будет намного меньше.

Увы, но такова особенность военных действий — жертвы неизбежны, в том числе и среди мирного населения. Как фейковые, ради нагнетания истерии, так и настоящие. Нам всем остается лишь надеяться на то, что таких жертв будет минимальное количество. С обеих сторон.

Как там в украинских и западных СМИ говорили все эти годы? «Русские оккупанты»? «Война с Россией»? Ну, что ж, получите, распишитесь. Вот только «русские оккупанты», которыми вас столько пугали, пришли не за мирными украинцами, а за теми, кто наслушавшись обещаний со стороны, предал собственный народ и несколько лет откровенно нас стравливал.

Так бывает, братья, что проблему приходится решать силой. Это адекватные люди способны найти общий язык, ездить друг к другу в гости и не обращать внимание на откровенную ложь в информационном пространстве. А те, кто ставит во главе обороны страны озверевших нацистов, отбирает у мирных людей бизнес и работу, утюжит артиллерией своих же — такие ничего общего с адекватностью не имеют. Они думают лишь о себе и своих счетах в банках. С ними не договориться. Уже пытались и не раз. От них сейчас даже НАТО и ЕС отвернулись, по сути, а это показатель, когда кураторы отворачиваются.

Я очень надеюсь, что нынешняя ситуация обойдется малыми жертвами. На то, что небо над нашими странами скоро снова будет мирным. Что украинский народ, наконец-то сможет выбрать себе действительно достойную власть. Самостоятельно, без использования в темную, без закулисных интриг и подставных марионеток. Что большинство военных России и Украины скоро вернутся домой, целые и невредимые, к своим семьям, родным, близким и друзьям. Что мирное население наших стран все же вспомнит о том, что мы братские народы и руки помощи, в эти трудные для всех дни, будут протянуты с обеих сторон. А главное — не будут отвергнуты с истеричными воплями про «ватников» и «укропов». Хватит, братья. Нам и так знатно подгадили за эти годы, пора уже вспомнить, кто мы на самом деле. Сейчас многое зависит именно от обычных людей, от нашей готовности понять друг друга и протянуть руку братской помощи.

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