Вице-канцлер ФРГ Хабек признал зависимость страны от российского газа

Берлин, 24 февраля. Германия зависит от газовых поставок из России, при этом страна полностью обеспечена голубым топливом этой зимой, сообщил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

ФРГ на 55% зависит от российского газа. Из-за высоких цен на сырье немецкие газовые хранилища до начала зимы были заполнены не в полном объеме. Хабек отметил, что страна использовала разные инструменты, чтобы стабилизировать уровень заполненности ПГХ.

«Сейчас можно сказать, что мы уверенно пройдем через эту зиму, и обеспечение газом даже в том случае, когда цены вновь вырастут или Россия сократит обеспечение газом, или прекратит, будет надежным», — подчеркнул министр.

В середине февраля европейские газовые хранилища опустели на 95,3% от общего объема газа, закачанного летом. По данным Gas Infrastructure Europe, у Европы осталось меньше 5% запасов. Объем активного голубого топлива на 21% или на 8,3 млрд кубометров меньше прошлогоднего уровня.