Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 19:04
19:04
Весь мир
Минобороны России сообщило о текущей ситуации спецоперации на Украине
19:03
Общество
Актера Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище
18:56
Весь мир
Пора вспомнить, кто мы друг другу. Колонка Владимира Малянова
18:54
Политика
МИД РФ: Москва отреагирует на санкции Евросоюза «жесткими ответными мерами»
18:54
Политика
Зеленский заявил о предложении Украины вернуться на путь мира
18:54
Общество
Журналист Фридрихсон показала последствия обстрелов ВСУ в Донбассе
18:54
Общество
Корреспондент ФАН сообщил об обстановке на Крымском мосту
18:53
Политика
«Цирк беглых змагаров»: Тихановская решила «сместить» президента Белоруссии Лукашенко из-за Украины
18:53
Общество
Известный певец Валерий Меладзе призвал прекратить кризис на Украине
18:53
Весь мир
Полиция Гаити открыла огонь по демонстрантам, которые требовали повышения зарплат
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Вице-канцлер ФРГ Хабек признал зависимость страны от российского газа

Экономика
Вице-канцлер ФРГ Хабек признал зависимость страны от российского газа
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 24 февраля. Германия зависит от газовых поставок из России, при этом страна полностью обеспечена голубым топливом этой зимой, сообщил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

ФРГ на 55% зависит от российского газа. Из-за высоких цен на сырье немецкие газовые хранилища до начала зимы были заполнены не в полном объеме. Хабек отметил, что страна использовала разные инструменты, чтобы стабилизировать уровень заполненности ПГХ.

«Сейчас можно сказать, что мы уверенно пройдем через эту зиму, и обеспечение газом даже в том случае, когда цены вновь вырастут или Россия сократит обеспечение газом, или прекратит, будет надежным», — подчеркнул министр.

В середине февраля европейские газовые хранилища опустели на 95,3% от общего объема газа, закачанного летом. По данным Gas Infrastructure Europe, у Европы осталось меньше 5% запасов. Объем активного голубого топлива на 21% или на 8,3 млрд кубометров меньше прошлогоднего уровня.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Вице-канцлер ФРГ Хабек признал зависимость страны от российского газа
газ европа газовые хранилища ПГХ заполненность ПГХ
Комментировать