«Цирк беглых змагаров»: Тихановская решила «сместить» президента Белоруссии Лукашенко из-за Украины

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую на Западе считают лидером белорусской оппозиции, заявила о создании «переходного кабинета» как национального органа власти. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Свое решение она объяснила отношением президента Белоруссии Александра Лукашенко к спецоперации России для защиты народа Донбасса.

По мнению журналиста и политолога Вадима Манукяна, Тихановская просто воспользовалась ситуацией вокруг Украины и Донбасса, чтобы напомнить о себе.

«Новости из «цирка» беглых змагаров («змагар» в переводе с белорусского — «борец». Так себя называют представители радикальной белорусской оппозиции. — Прим. ФАН) продолжают литься рекой. Тихановская уже, наверное, совсем отчаялась из-за того, что о ней все забыли. Вот и приходится нам читать подобные «заявления». Сейчас все «деятели» вслед за ней повылезают на этой волне. Помните, в фильме «Корона российской империи» были похожие самозванцы, делившие «корону», которая им не принадлежала. Очень жаль, что на Западе подобных имитаторов еще кто-то слушает и привечает. Всех этих оппозиционеров пора бы привести в чувство, и, думаю, у Александра Лукашенко средства для этого имеются», — подчеркнул Вадим Манукян в беседе с ФАН.

Рано утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал российского лидера и призвал Украину не провоцировать кровопролитие.