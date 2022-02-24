Росавиация призвала компании организовать полеты с юга России по альтернативным маршрутам

Москва, 24 февраля. Авиакомпаниям следует организовать альтернативные маршруты с юга России. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно уточненным данным оперативного штаба Минтранса России, аэропорты не работают в Геленджике, Симферополе, Анапе, Элисте, Липецке, Воронеже, Брянске, Ростове-на-Дону, Курске и Белгороде. Для организации перевозки пассажиров авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты. В аэропорты Москвы следует доставить пассажиров, планировавших прибыть (вылететь) в (из) аэропорты Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска и Липецка, говорится в сообщении.

Авиакомпания S7 Airlines ранее отменила рейсы в двенадцать российских городов из Новосибирска в связи с проведением военной операции России на Украине. Известно также, что пассажирский самолет авиакомпании «Азимут», вылетевший утром из Новосибирска, не смог приземлиться в Ростове-на-Дону, судно было перенаправлено в Москву.