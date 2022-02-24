Патриарх Кирилл попросил верующих молиться о мире на Украине

Москва, 24 февраля. Верующим гражданам следует молиться о скором установлении мира и избежании жертв на Украине. Об этом заявил патриарх Кирилл.

Глава Русской православной церкви призвал всех людей оказать всемирную помощь беженцам, пострадавшим и тем, кот остался без крова. Патриарх Кирилл также напомнил, что русский и украинский народ имеют общую многовековую историю.

«Призываю все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей... Призываю всю полноту Русской православной церкви возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира», — сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ ранее уже обращался к гражданам в связи с ситуацией на Украине. Он напомнил, что «любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость».