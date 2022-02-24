Защитим Донбасс и отойдем: правозащитник о перспективах разрешения конфликта

Военная спецоперация ВС РФ на Украине имеет ограниченный спектр задач. В частности, речь идет о том, чтобы обезопасить территории ЛНР и ДНР, а также вынудить нынешнее руководство в Киеве на переговоры. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ФАН высказал правозащитник Александр Ионов.

Напомним, объявленная утром 24 февраля президентом Владимиром Путиным спецоперация по защите населения ЛДНР от украинской агрессии продолжается на протяжении всего дня.

«Мне кажется, что лучшим вариантом был бы отвод российских войск за пределы зон ответственности ДНР и ЛНР, размещение их там, поддержка если нужно. А с территории самой Украины мы должны и вынуждены будем уйти. Об этом президент сказал, что сейчас он ожидает переговоров со своим коллегой из Украины. Второй момент заключается в том, что те вооруженные силы, которые угрожали безопасности, в том числе гражданам Российской Федерации, в ходе сегодняшней операции были уничтожены. Я говорю о тех тактических наступательных вооружениях, которые были поставлены ВСУ со стороны западных партнеров», — обозначил свою позицию эксперт.

Отметим, что в рамках текущего противостояния, мировое сообщество и отдельные люди в России и Украине активно призывают стороны к переговорам. В частности, с подобной позицией выступил депутат Верховной рады Юрий Бойко.