«Бессмертный полк России» поддержал спецоперацию в Донбассе

Москва, 24 февраля. Центральный штаб ООД «Бессмертный полк России» выпустил обращение сопредседателей. В нем говорится о военной операции на Украине.

Она введена не против народа Украины. Проведение специальной военной операции соответствует международному праву. В Уставе ООН, статье 51 части 7, предусматривается неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Это распространяется не только на РФ, но и на ее союзников.

«Мы, Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России", поддерживаем решение руководства Российской Федерации, действия Вооруженных сил Российской Федерации и Народной милиции Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — следует из заявления.

Общественная палата Крыма ранее положительно высказалась об инициированной президентом РФ Владимиром Путиным военной операции. Она проводится в соответствии с нормами международного права и конституционными положениями РФ. События нельзя трактовать как полномасштабную войну.