Депутаты Рады призвали Зеленского к переговорам с Путиным на фоне ситуации в Донбассе

Киев, 24 февраля. Лидеру Украины Владимиру Зеленскому указали на необходимость провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Группа депутатов Верховной рады обратилась к главе государства. Парламентарии призвали Зеленского к контактам с Путиным на фоне напряженной ситуации в Донбассе.

«Владимир Александрович! Обращаемся к вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора», — опубликовал депутат Вадим Новинский текст обращения на странице в Facebook.

Ранее депутат Рады Илья Кива призвал Зеленского уйти с поста президента Украины. Политик убежден, что так у страны появится возможность сохранить свой суверенитет.