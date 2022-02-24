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Депутаты Рады призвали Зеленского к переговорам с Путиным на фоне ситуации в Донбассе

Политика
Депутаты Рады призвали Зеленского к переговорам с Путиным на фоне ситуации в Донбассе
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 24 февраля. Лидеру Украины Владимиру Зеленскому указали на необходимость провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Группа депутатов Верховной рады обратилась к главе государства. Парламентарии призвали Зеленского к контактам с Путиным на фоне напряженной ситуации в Донбассе.

«Владимир Александрович! Обращаемся к вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора», — опубликовал депутат Вадим Новинский текст обращения на странице в Facebook.

Ранее депутат Рады Илья Кива призвал Зеленского уйти с поста президента Украины. Политик убежден, что так у страны появится возможность сохранить свой суверенитет.

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