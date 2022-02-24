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Военкоры сняли на видео последствия обстрела ВСУ в жилых кварталах Горловки

Армия
Военкоры сняли на видео последствия обстрела ВСУ в жилых кварталах Горловки
Народные новости России  /  Андрей Тюнников

Донецк, 24 февраля. Бойцы ВСУ нанесли артиллерийский удар по окрестности населенного пункта Горловка. Пострадали пятеро мирных жителей, один скончался. Корреспондент «Народных новостей» передает сведения об обстановке в городе с места событий.

В результате обстрелов ВСУ в промзоне в окрестностях Горловки пострадали пятеро жителей ДНР. По данным корреспондентов «Народных новостей» в Донбассе, один человек скончался. Власти республики тем временем сообщают о четырех десятках нарушений режима тишины с украинской стороны.

Инцидент произошел, когда украинский снаряд влетел в здание одного из цехов, где находились люди. Напуганные рабочие не успели спрятаться до того, как боеприпас детонировал.

Военкоры сняли на видео последствия обстрела ВСУ в жилых кварталах Горловки
Народные новости / Дмитрий Астрахань

«В промзоне Горловки погиб один человек, пятеро раненых. Произошло попадание в цех – люди во время работы не успели спрятаться. По виду ориентировочно 122-мм ствольная артиллерия по жилому сектору и по цехам», — рассказал спецкор НН.

По официальным данным представительства республики в СЦКК, в результате обстрела ВСУ в городе были повреждены дома и хозпостройки. Повреждения получил газопровод. В ночь с 23 на 24 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к нации и заявил о начале операции на Украине. Решение было принято после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик, которые попросили у Москвы защиты от агрессии Киева.

На фоне операции Киев потребовал от стран ЕС немедленного предоставления гуманитарной помощи. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в свою очередь заявила о готовности Европы принять украинских беженцев, о чем сообщил RT.

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