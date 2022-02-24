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Захарова: звучащие в Киеве высказывания о ядерном оружии «перевернули историю»

Армия
Захарова: звучащие в Киеве высказывания о ядерном оружии «перевернули историю»
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 24 февраля. Рассуждения киевских властей о возможном возвращении Украине статуса ядерной державы «перевернули историю», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, планы украинского руководства должны вызвать тревогу у стран Североатлантического альянса.

«Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю», — сказала Захарова.

Ранее она также сообщала о военных провокациях Великобритании, которые произошли в акватории Черного моря.

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