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Алексей Селиванов: призываю украинцев снимать военную форму и ждать прихода освободителей

Политика
Алексей Селиванов: призываю украинцев снимать военную форму и ждать прихода освободителей
vk.com  /  Алексей Селиванов

Советник министра обороны Украины до 2014 года, а теперь офицер НМ ЛНР Алексей Селиванов рассказал о том, как важно максимально сократить потери обеих сторон в ходе операции по принуждению к миру украинского режима.

По словам Селиванова, еще вчера до начала операции к нему обратились призывники из города Киева, получившие повестки с требованием прибыть на сборный пункт 24 февраля.

«Призывникам я советую ни в коем случае не идти в украинскую армию, не прибывать по месту прописки и не надевать военную форму, чтобы не стать целью для армии России. Призываю всех граждан Украины держаться подальше от военных объектов, снимать военную форму и ждать прихода освободителей. Все будет хорошо, и для нас важна жизнь каждого соотечественника. Я верю, что это поможет сократить потери до минимума. Но именно операция по денацификации позволит прекратить войну».

Уже сейчас немало украинских солдат и младших командиров пытаются закончить с бессмысленной войной и сдаться в плен. Военные преступники из высшего руководства ВСУ, отдававшие приказы на обстрел мирного населения республик Новороссии, теперь дают распоряжения стрелять в спину пытающимся сдаться в плен.

Алексей Селиванов: призываю украинцев снимать военную форму и ждать прихода освободителей
Федеральное агентство новостей /

«Только что НМ ЛНР зафиксировала, что военный преступник Зиневич, командир 30-й бригады ВСУ, отдал приказ расстрелять в спину пятерых солдат, пытавшихся перейти на сторону Народной милиции».

Селиванов абсолютно уверен, что жизнь каждого нашего солдата бесценна, мизерность потерь России в начавшейся операции вынуждены подтвердить даже официальные данные украинского министерства обороны, которое заинтересовано в их завышении.

Алексей Селиванов: призываю украинцев снимать военную форму и ждать прихода освободителей
Федеральное агентство новостей /

Он запустил в своих социальных сетях и Telegram-канале акцию «Жизни славян важны», где призывает украинских военнослужащих не участвовать в братоубийстве.

«В своем обращении я говорю, что наши враги не простые граждане Украины и даже не рядовые военнослужащие ВСУ, а киевский режим и украинские нацисты. Россия показательно не ведет операцию против мирных граждан, против силовиков Украины, которые не оказывают сопротивление, не против полицейских и пограничников, которые переходят на нашу сторону».

Каждая жизнь по обе стороны фронта важна. Алексей Селиванов надеется, что террористический украинский режим будет ликвидирован, и кровопролитие в скором времени прекратится.

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Все новости / Политика / Алексей Селиванов: призываю украинцев снимать военную форму и ждать прихода освободителей
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