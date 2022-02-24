Политик Сергей Вострецов: «Те, кто готов рвать и метать за визу в Чехию — предатели»

На фоне событий вокруг Украины в соцсетях появились призывы к участию россиян в несанкционированных митингах. Реакция Следственного комитета не заставила себя долго ждать, ведомство напомнило, что проведение незаконных акций протестов в России карается по закону.

Учитывая, что, по факту, это призывы к митингам в поддержку украинского националистического режима, выход на несанкционированные акции можно считать изменой Родине. Такую позицию в беседе с ФАН озвучил политик, глава объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Федеральное агентство новостей /

«Считаю, что всех, кто хочет выйти на митинги в поддержку украинского националистического режима надо судить как за измену Родины. Собчак, Дудь и им подобные всегда ненавидели наш народ и растлевали его, пришло и их время. Отвечать! Люди, готовые рвать и метать за визу в Чехию, где сосредоточены все штаб квартиры разведок наши врагов, не граждане, а предатели», — заявил Вострецов.

Несмотря на предупреждения МВД и Следственного комитета, желающие выйти на несанкционированную акцию нашлись. Так в Екатеринбурге за одиночные пикеты были задержаны минимум пять человек, сообщает «Коммерсантъ».