Израильская компания NewMed Energy намерена добывать газ в Марокко

Иерусалим, 24 февраля. Израильская компания NewMed Energy заявила о намерении внедриться в марокканский сектор разведки природного газа.

Это произошло после того, как она разработала ряд месторождений в восточном Средиземноморье. Данный регион снабжает топливом Израиль, а также Египет и Иорданию.

NewMed, ранее носившая название Delek Drilling, является одной из крупнейших энергетических компаний ближневосточного государства. В частности, совместно с корпорацией Chevron (CVX.N) она работает в крупном газовом месторождении Левиафан на шельфе Левантийского моря. Производимый здесь газ также экспортируется в Египет и Иорданию.

«NewMed Energy вместе с международными партнерами изучают энергетический рынок Марокко. В частности, возможности разведки природного газа», — сообщил генеральный директор компании Йосси Абу в интервью для прессы.

По его словам, экономика африканской страны и ее энергетический сектор обладают большим потенциалом.

«Это станет стабильной основой для долгосрочных инвестиций», — добавил Йосси.

Рабат и Тель-Авив заключили договор о нормализации отношений в 2020 году в рамках спонсируемой США инициативы, известной как Соглашения Авраама. После этого экономическое сотрудничество двух стран активно развивается. Так, на днях власти Израиля объявили о своем намерении увеличить годовой торговый обмен с Марокко до 500 млн долларов.