Полковник армии США в отставке МакГрегор заявил о необходимости признать позицию РФ по Украине

Вашингтон, 24 февраля. Властям США необходимо принять позицию России в ситуации на Украине. Так считает полковник американской армии в отставке Даг МакГрегор.

Бывший полковник армии Штатов провел параллель между политикой Вашингтона и Москвы и сделал неожиданное заявление о том, что позицию российской власти по отношению к НАТО можно и нужно понять.

«Принять точку зрения не только Путина, но и всей России, которой они держались все 25 лет. Необходимо принять, что она стоящая. Они не хотят американских и войск НАТО у своих границ. Мы не хотели их в Кубе, они не хотят нас у себя. Все логично. Нам нужно это признать. Прекратить притворяться, словно это не проблема», — уверенно говорит полковник МакГрегор.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины и защите Донбасса. По словам главы РФ, операция носит миротворческий характер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дополнил, что она направлена на освобождение украинского государства от «пронацистски настроенных людей и идеологии».

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о приближении военной инфраструктуры НАТО вплотную к российским границам. Такой информацией Путин поделился в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном.