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Комендантский час ввели в Киеве

Общество
Комендантский час ввели в Киеве
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Киев, 24 февраля. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о введении в городе комендантского часа. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Украина-24».

Кличко заявил, что передвижение в ночное время по городу запрещено, при этом он не уточнил, с какого и по какой час действует введенный комендантский час.

«На сегодняшний момент я хочу сказать, что введен комендантский час и вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет», — заявил Кличко.

Ранее появилось сообщение о введении на Украине военного положения. Жителей столицы предупредили о воздушной угрозе и в случае включения сирен призвали укрыться в бомбоубежищах.

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