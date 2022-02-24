Павел Дуров объяснил перебои в работе Telegram

Москва, 24 февраля. Основатель Telegram Павел Дуров назвал причину перебоев в работе мессенджера. По его словам, из-за событий на Украине европейские сервера столкнулись с повышенной нагрузкой.

В результате перегрузок некоторые пользователи наблюдали периодические краткосрочные сбои в работе сервисов Telegram, пояснил Дуров.

«Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений», — написал разработчик в своем Telegram-канале.

Кроссплатформенная система обмена сообщениями появилась в 2013 году. Telegram использует облачные сервисы, его можно использовать одновременно на нескольких устройствах. Ранее сообщалось о появлении нового пакета эмодзи и видеостикеров в мессенджере.