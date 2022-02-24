Германия потребовала концепцию по обслуживанию труб на случай отказа от ввода «СП-2»

Берлин, 24 февраля. Оператор «Северного потока — 2» обязан составить концепцию обслуживания пустых труб на случай окончательного отказа от запуска газопровода, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на формулировки, прописанные в допусловиях по эксплуатации объекта.

Авторы издания уточнили, что о демонтаже труб речи не идет. Правительство ФРГ остановило сертификацию проекта после признания Россией независимости республик Донбасса. Прокладка труб газопровода полностью завершена, но прокачка пока невозможна.

«Если будет возможной окончательная отмена эксплуатации, то разработчик проекта должен будет разработать концепцию обращения с трубопроводом, учитывающую экологические, технические и юридические аспекты», — уточнили в Handelsblatt.

Журналисты издания ранее допустили запуск «Северного потока — 2» без сертификации Федерального сетевого агентства Германии. Но в таком случае оператору газопровода придется заплатить штраф в размере до 1 млн евро.