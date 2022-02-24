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Кабмин заявил о способности обеспечить устойчивость финансовой системы РФ

Экономика
Кабмин заявил о способности обеспечить устойчивость финансовой системы РФ
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 24 февраля. Российское правительство разработало меры по защите финансовых рынков и крупнейших компаний страны от санкций и иных угроз, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Как уточнили в правительстве, в рамках проделанной работы были проведены стресс-тесты последствий введения западных санкций. По их итогам чиновники сформировали четкий план действий. Правительство заверило, что финансовый рынок РФ и крупнейшие российские компании полностью готовы к реализации разработанных мер.

«На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз», — добавили в кабмине.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила о готовности России ответить на западные санкции. Она подчеркнула, что реакция российской стороны будет, как и раньше, симметричной и зеркальной.

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