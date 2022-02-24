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Евросоюз вернулся к обсуждению возможности отключения РФ от SWIFT

Экономика
Евросоюз вернулся к обсуждению возможности отключения РФ от SWIFT
wikipedia.org  /  swift.com

Брюссель, 24 февраля. Государства-члены Европейского союза дискутируют по поводу исключения России из платежной системы SWIFT. Соответствующей информацией делится CNN.

Европейские страны обсуждают перспективы отключения Российской Федерации от международной платежной инфраструктуры. Американский телеканал ссылается на собственный источник, рассказывая об идущих дискуссиях.

Немногим ранее агентство Reuters сообщало, что Евросоюз, вероятнее всего, не будет предпринимать подобные шаги, потому что они могут оказать масштабное негативное влияние на европейские государства.

Призывы к выведению России из системы SWIFT уже прозвучали из уст главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, а также президента Чехии Милоша Земана. ЕС и США начали активно обсуждать новые пакеты рестрикций в отношении РФ после того, как Москва приступила к военной спецоперации на Украине.

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