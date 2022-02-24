Американский посол Джон Салливан останется в России

Москва, 24 февраля. Посол США в России Джон Салливан не планирует покидать Москву в ближайшее время. Об этом сообщил телеканала CBS News со ссылкой на свои источники в американском правительстве.

U.S. Ambassador to Russia staying put to keep diplomatic channel open

https://t.co/uWP3HClxeC — CBS News (@CBSNews) February 24, 2022

По данным СМИ, властям США сейчас «особенно важно» сохранить американского посла в Москве, учитывая небольшое количество сотрудников, после того как Россия выслала несколько человек, включая одного из руководителей.

Как заявил источник CBS, целью посольства США в Москве будут поддержание дипломатической связи и передача любых сообщений из Вашингтона Правительству России.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что постарается сохранить возможность работы посольства Соединенных Штатов в Москве. 24 февраля американское ведомство сообщило о возможных «терактах» в России.

Напомним, сегодня утром президент Владимир Путин объявил, что дал приказ о проведении специальной военной операции, необходимо для принуждения Украины к миру и дальнейшей ее демилитаризации. Глава государства подчеркнул, что это необходимо для защиты миллионов людей, живущих в народных республиках Донбасса, — с 2014 году «майданная» киевская власть ведет там медленный геноцид русского населения. Путин подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие лежит на совести правящего на Украине режима во главе с президентом Зеленским, и западных покровителей этой власти.