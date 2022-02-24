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Роскомнадзор призвал россиян переходить на отечественные интернет-ресурсы

Общество
Роскомнадзор призвал россиян переходить на отечественные интернет-ресурсы
pixabay.com

Москва, 24 февраля. Россиянам следует переходить на отечественные интернет-ресурсы, сообщили в Роскомнадзоре после блокировки страницы «Звезды» в социальной сети Facebook.

Ранее стало известно, что Facebook наложил ограничения на страницу телеканала «Звезда». После этого Роскомнадзор призвал граждан РФ переходить на российские сайты, социальные сети и прочие интернет-ресурсы.

Роскомнадзор также напомнил СМИ о необходимости использовать только проверенную информацию из официальных источников. За последние часы значительно увеличилось количество фейков о ситуации в Донбассе, добавили в ведомстве.

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