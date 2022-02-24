Политолог Ищенко назвал единственный выход для президента Украины Зеленского

Киев, 24 февраля. Президент Владимир Зеленский фактически является главным виновником происходящих на Украине событий. При этом главу государства ждет весьма незавидное будущее. Такое мнение высказал известный политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт подчеркивает, что оставаться в Киеве украинскому лидеру на данный момент крайне опасно, ведь его могут призвать к ответу не только власти России, но и сами украинцы за все, что он сделал со страной за последние годы.

«Война началась потому, что Зеленский был абсолютно недоговороспособен. Если он останется, то его посадят, если он, конечно, доживет до посадки. Свои же спросят, ведь украинский президент сначала обещал мир, потом обещал победу. А теперь что получилось?», — заявил Ищенко в интервью радио «Sputnik на русском».

Политолог отмечает, что в данный момент самым простым выходом для Владимира Зеленского и его команды станет побег на Западную Украину, так как там они, возможно, смогут оставаться в безопасности какое-то время при поддержке западных «партнеров».

«Пока что есть вариант быстрого дрейфа украинских властей, если они успеют, на Западную Украину. Окопаться во Львове где-нибудь вблизи американского посольства и рассчитывать на то, что придут западные войска», — предположил эксперт.

Вторым вариантом для президента Украины, по мнению аналитика, остается отъезд в Европу, и в первую очередь в соседнюю Польшу. Как предполагает Ищенко, если Зеленский все же успеет бежать из страны под защиту Запада, то сможет повторить, например, судьбу покинувшей Белоруссию Светланы Тихановской.

«Если западные войска на Украину не придут, Зеленскому останется бежать через границу в Польшу, объявлять себя правительством в изгнании, сидеть и вместе с Тихановской и приемы устраивать, праздновать Дни независимости друг друга и так далее. И потихоньку, когда будет необходимость у Запада, выступать с заявлениями о том, что территории Украины оккупированы, захвачены, что Россия восстанавливает Империю, Советский Союз, Киевскую Русь — все, что угодно. В этом и будет заключаться его работа», — считает политолог Ростислав Ищенко.

Известный политолог Александр Лазарев ранее объяснил, какая глупая ошибка президента Владимира Зеленского оставит Украину без поддержки главы США Джо Байдена.