Российский полковник назвал вероятную дату окончания спецоперации по защите Донбасса

Россия продолжает военную спецоперацию, в результате которой выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины и 11 аэродромов. О вероятном развитии дальнейших событий корреспондент ФАН поговорил по телефону с военным экспертом, ведущим программы «Военное ревю», полковником в отставке Михаилом Тимошенко.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с осложнившейся ситуацией в Донбассе. Ранее за помощью к лидеру российского государства обратились главы Донецкой и Луганской народных республик — Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Глава России объяснил проведение специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками. Причем Владимир Путин изначально заявил, что она направлена не против народа Украины. Отдельно президент РФ призвал украинских военных не выполнять приказы своих неонацистских командиров, сложить оружие и идти домой.

Федеральное агентство новостей /

В Минобороны России сообщили о том, как продвигается операция. По последним данным, выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В частности, речь идет о 11 аэродромах ВВС, трех командных пунктах, пунктах базирования ВМС и 18 радиолокационных станциях комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1». По сообщению оборонного ведомства, сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2».

В свою очередь военный обозреватель Михаилом Тимошенко в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал решение России начать военную операцию. По его словам, это безусловно правильное решение.

«Наш верховный главнокомандующий просто прав. Безусловно прав. Скажите, а у него был выбор? Думаю, что нет. Что касается обстановки, то она еще не ясна. Насколько я понимаю, боевые действия "на земле" ведут армии Донецкой и Луганской народных республик. Мы, по сути, обеспечиваем им огневую поддержку», — рассказал он.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, российский полковник назвал вероятную дату окончания спецоперации на Украине. По его мнению, она должна продлиться до начала весны, поскольку Росавиация объявила, что на юге России работа 11 аэропортов приостановлена с 03:45 по Москве 24 февраля до 03:45 по московскому времени 2 марта.

«Что касается того, как долго продлится специальная военная операция? У меня есть следующее предположение: мы практически на неделю прекратили полеты коммерческой гражданской авиации в Южном округе России. Я думаю, что на это время и рассчитана операция в первом варианте», — резюмировал собеседник ФАН.

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что решение о принуждении Украины к миру было вынужденным, и отмечает, что Россия не враг украинскому народу.